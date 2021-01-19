ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Православные сегодня отмечают Крещение

19.01.2021 09:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

19 января православные в Беларуси празднуют Крещение. Это праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.



Считается, что освящённая вода в этот день приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Ее дают пить тяжело больным, ею посвящают храмы и дома.

Традиционно в этот день люди окунаются в прорубь. Впрочем, врачи не рекомендуют это делать без предварительной подготовки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января православные в Беларуси празднуют Крещение. Это праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как «вкусно» продать проект, чтобы его заметил инвестор ― простые правила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by