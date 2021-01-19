Православные сегодня отмечают Крещение









Считается, что освящённая вода в этот день приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Ее дают пить тяжело больным, ею посвящают храмы и дома.





Традиционно в этот день люди окунаются в прорубь. Впрочем, врачи не рекомендуют это делать без предварительной подготовки.