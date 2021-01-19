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Православные сегодня отмечают Крещение
Источник материала: Партизан
19 января православные в Беларуси празднуют Крещение. Это праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
Считается, что освящённая вода в этот день приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Ее дают пить тяжело больным, ею посвящают храмы и дома.
Традиционно в этот день люди окунаются в прорубь. Впрочем, врачи не рекомендуют это делать без предварительной подготовки.
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19 января православные в Беларуси празднуют Крещение. Это праздник в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
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