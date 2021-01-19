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Разговорчики в сети: «Нет у Лукашенко более вредного врага, чем сам Лукашенко»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о переносе ЧМ по хоккею из Минска.

Разговорчики в сети: «Нет у Лукашенко более вредного врага, чем сам Лукашенко»

Минск лишился права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года. 18 января на сайте Международной федерации хоккея (IIHF) появилась соответствующая информация: «Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, Совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, Беларусь, неизбежно».

Собрали реакцию лидеров мнений на это событие.

Разговорчики в сети: «Нет у Лукашенко более вредного врага, чем сам Лукашенко»

Историк Александр Пашкевич: «Выпадак з адбіраннем у Лукашэнкі чэмпіяната свету па хакеі — добрая ілюстрацыя таго, як сітуацыю могуць рэзка пераломліваць ягоныя ўласныя грубыя і, што самае галоўнае, зусім не вымушаныя памылкі. Якіх было нароблена ім безліч у 2020 годзе і якія працягваюць рабіцца і ў 2021-м.

У актыве быў надзвычай прыязны да дыктатара кіраўнік міжнароднай федэрацыі, які хоць і не мог прымаць рашэнне аднаасобна, але несумненна мог аказваць значны ўплыў на працэс яго прыняцця.

Мабыць, Фазелю было б хоць і няпроста, але ўсё ж рэальна правесці рашэнне, карыснае ягонаму мінскаму «сябру». Але ўсё было перакрэслена недарэчным асвятленнем візіту ў Мінск, які зруйнаваў і без таго небездакорную рэпутацыю швейцарца. Вось ужо сапраўды — няма ў Лукашэнкі больш шкоднага ворага, чым сам Лукашэнка».

Разговорчики в сети: «Нет у Лукашенко более вредного врага, чем сам Лукашенко»

Экс-депутат Верховного Совета Сергей Наумчик: «Пазбаўленьне Лукашэнкі чэмпіянату па хакею — гэта перамога беларускай грамадзянскай супольнасьці, перамога сяброў Беларусі. І — зусім не маленькая перамога!»

Разговорчики в сети: «Нет у Лукашенко более вредного врага, чем сам Лукашенко»

Политолог Петр Рудковский: «Пазбаўленне чэмпіянату па хакеі — само па сабе моцны ўдар. Але варта ўлічыць, што на чале Міжнароднай хакейнай федэрацыі стаіць стары сябра Лукашэнкі і Пуціна, з 26-гадовым стажам. То бок, пазбавілі чэмпіянату нягледзячы на такога магутнага лабіста. Гэта надае падзеі асабліва злавешчы характар».

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев: «Как следовало ожидать, Минск лишился права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Испытываю двоякое чувство по поводу этого решения Совета Международной федерации хоккея. Понимаю основания, по которым Минск стал совсем неподходящим местом для спортивного праздника такого уровня.

С другой стороны, опасаюсь мести и нового витка репрессий «обиженного» режима, для которого хоккей не просто вид спорта.

Ну и все равно, считаю, что проведение ЧМ в Минске могло быть дополнительной возможностью для активностей. Но, это уже «бы»...»

Герасименя: Перенос ЧМ по хоккею — один из маленьких ударов, который не даст Лукашенко утвердиться

 
Теги: Минск
 
 
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