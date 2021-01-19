|
Разговорчики в сети: «Нет у Лукашенко более вредного врага, чем сам Лукашенко»
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений – о переносе ЧМ по хоккею из Минска.
Минск
Собрали реакцию лидеров мнений на это событие.
Историк
У актыве быў надзвычай прыязны да дыктатара кіраўнік міжнароднай федэрацыі, які хоць і не мог прымаць рашэнне аднаасобна, але несумненна мог аказваць значны ўплыў на працэс яго прыняцця.
Мабыць, Фазелю было б хоць і няпроста, але ўсё ж рэальна правесці рашэнне, карыснае ягонаму мінскаму «сябру». Але ўсё было перакрэслена недарэчным асвятленнем візіту ў Мінск, які зруйнаваў і без таго небездакорную рэпутацыю швейцарца. Вось ужо сапраўды — няма ў Лукашэнкі больш шкоднага ворага, чым сам Лукашэнка».
Экс-депутат Верховного Совета
Политолог
Экс-кандидат в президенты
Испытываю двоякое чувство по поводу этого решения Совета Международной федерации хоккея. Понимаю основания, по которым Минск стал совсем неподходящим местом для спортивного праздника такого уровня.
С другой стороны, опасаюсь мести и нового витка репрессий «обиженного» режима, для которого хоккей не просто вид спорта.
Ну и все равно, считаю, что проведение ЧМ в Минске могло быть дополнительной возможностью для активностей. Но, это уже «бы»...»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры мнений – о переносе ЧМ по хоккею из Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)