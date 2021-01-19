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Юрий Дудь: Раньше беспредел творили гангстеры, сейчас – государство

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский журналист — об аресте Алексея Навального сразу по возвращению на родину.

— Одна из вещей, про которую сегодняшняя власть не устает повторять, — это победа над 90-ми. Типа избавились от бандюганов, нищеты и прочего беспредела. В столицах с этим и правда стало значительно лучше, но у тех, кто живет не в них, могут быть другие мнения — и про безопасность, и про экономику, — пишет Юрий Дудь. — «90-е никуда не уходили» — принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля.

Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство. Суд, проведенный над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел.

Юрий Дудь: Раньше беспредел творили гангстеры, сейчас – государство

Фото @evgenyfeldman

Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального).

Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам.

Навальному и его семье — сил и терпения.

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Известный российский журналист — об аресте Алексея Навального сразу по возвращению на родину.
 
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