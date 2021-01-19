Юрий Дудь: Раньше беспредел творили гангстеры, сейчас – государство

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Юрий Дудь: Раньше беспредел творили гангстеры, сейчас – государство
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный российский журналист — об аресте Алексея Навального сразу по возвращению на родину.
— Одна из вещей, про которую сегодняшняя власть не устает повторять, — это победа над 90-ми. Типа избавились от бандюганов, нищеты и прочего беспредела. В столицах с этим и правда стало значительно лучше, но у тех, кто живет не в них, могут быть другие мнения — и про безопасность, и про экономику, —
Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство.
Фото @evgenyfeldman
Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального).
Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам.
Навальному и его семье — сил и терпения.
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Известный российский журналист — об аресте Алексея Навального сразу по возвращению на родину.
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