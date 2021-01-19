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Лошак: «От реакции на арест Навального станет ясно, есть в России гражданское общество или мы электорат мечты для любого диктатора»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский журналист — о задержании Алексея Навального сразу по возвращению на родину.

Лошак: «От реакции на арест Навального станет ясно, есть в России гражданское общество или мы электорат мечты для любого диктатора»

— Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку, — пишет Андрей Лошак. — Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ. Пока на пробных 30 дней — смотрят на реакцию. Расчет у них всегда один — побузят и утихнут. Самых активных для острастки посадим или оштрафуем, остальные сами разбегутся.

Но за реакцией смотрит и Алексей. Идя на жертву, повышая ставки в игре, Навальный передает ход не Путину, с которым все понятно, а обществу. У Алексея нет ручных силовиков, судей и авиадиспетчеров, по звонку меняющих аэропорт прибытия. Все, что у него есть, — это мы и наша поддержка. Только уличный протест может повлиять на его судьбу.

После приговора по Кировлесу на улицы вышли десятки тысяч человек, и реальный срок Навальному отменили. Если бы во Внуково встречать Алексея приехало раз в 10 больше человек –—это уже было бы учтено при принятии последующих решений. Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей. Не 50 тысяч — как на пике предыдущих протестов, которые ничем не закончились, кроме репрессий, а 100 тысяч и больше. Этот бумерский режим понимает только язык силы.

Сотня тысяч людей на улице — это сила, способная к объединению. Тысячи хомячков, ставящих под постами возмущенные рожицы, — это пустое место, цифровое облако, которого в реальности не существует. Если на улицы выйдут только те, кто и так всегда выходит, сидеть Навальному годы и ждать, когда же россияне в своей массе эволюционируют до понимания важности политической конкуренции.

Жертва его все равно не будет напрасной, герой всегда идет первым, а через какое-то время за ним начинает подтягиваться инертная масса, причем с портретами героя, но зачастую, к сожалению, уже посмертными. От реакции на арест Алексея станет ясно, есть в России гражданское общество или мы по-прежнему инфантильные атомизированные пофигисты — электорат мечты для любого диктатора.

При этом очень хочется, чтобы это был согласованный митинг — теперь ведь даже за очередь на одиночный пикет можно отправиться за решетку. Чтобы не было больше «московских процессов», когда за прикосновение к омоновцу людей приговаривали к реальным срокам. Но если они закрывают лидера оппозиции, не имея на это никаких оснований, просто потому что могут, то и митинг согласовывать они не станут, хотя обязаны.

Ничто меня не вымораживает так, как вот это «потому что могут». Да, могут, потому что мы им позволяем.

 
 
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Известный российский журналист — о задержании Алексея Навального сразу по возвращению на родину.
 
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