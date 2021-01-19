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Морозы в Беларуси спадут уже к 21 января. Что прогнозируют синоптики? 

19.01.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне синоптики предупредили белорусов об еще большем усилении морозов. Уже этой ночью минимальная температура воздуха составит -25… -27°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы в Беларуси спадут уже к 21 января. Что прогнозируют синоптики? 

В связи с этим на 19 января объявлен желтый уровень опасности. Впрочем, специалисты обнадеживают, что такая погода сохранится недолго. Морозы спадут уже к четвергу, 21 января, а в пятницу и вовсе будет оттепель.

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Новости Беларуси. Накануне синоптики предупредили белорусов об еще большем усилении морозов. Уже этой ночью минимальная температура воздуха составит -25… -27°С,...
 
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