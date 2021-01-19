Источник материала: Хартия'97

«Вы смешны в своих понятиях!»: мощное обращение белоруса к Кочановой 19.01.2021, 10:08

Фото: «Радыё Свабода»

Банда нелегитимного проиграла и не вправе принимать никаких решений.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мощное обращение белоруса к Кочановой:

«Гражданка Качанова, одна из 3%-го электората бандита Лукашенко, высказалась об ответственности за использование «неустановленной символики»

Мощное обращение к Кочановой.

«Неустановленная символика». Это какая? Вы предлагаете согласовывать цвет одежды, штор, иллюминации, букетов?! Нелегитимный развел в стране насилие и ложь с помощью продажных силовиков, и ваших назначенцев, которые зачастую не имеют ни малейшего понятия о той сфере, которой поставлены руководить! Вы действительно считаете, что самое главное, чего добиваются люди, это смена флага и гимна?

Вы смешны в своих понятиях! Люди хорошо понимают, что вы проиграли на выборах и у вас нет никаких полномочий принимать хоть какие-то решения», — заявил гражданин Беларуси.

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