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«Вы смешны в своих понятиях!»: мощное обращение белоруса к Кочановой

19.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Вы смешны в своих понятиях!»: мощное обращение белоруса к Кочановой

  • 19.01.2021, 10:08
«Вы смешны в своих понятиях!»: мощное обращение белоруса к Кочановой
Фото: «Радыё Свабода»

Банда нелегитимного проиграла и не вправе принимать никаких решений.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мощное обращение белоруса к Кочановой:

«Гражданка Качанова, одна из 3%-го электората бандита Лукашенко, высказалась об ответственности за использование «неустановленной символики»

Мощное обращение к Кочановой.

«Неустановленная символика». Это какая? Вы предлагаете согласовывать цвет одежды, штор, иллюминации, букетов?! Нелегитимный развел в стране насилие и ложь с помощью продажных силовиков, и ваших назначенцев, которые зачастую не имеют ни малейшего понятия о той сфере, которой поставлены руководить! Вы действительно считаете, что самое главное, чего добиваются люди, это смена флага и гимна?

Вы смешны в своих понятиях! Люди хорошо понимают, что вы проиграли на выборах и у вас нет никаких полномочий принимать хоть какие-то решения», — заявил гражданин Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Банда нелегитимного проиграла и не вправе принимать никаких решений.
 
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