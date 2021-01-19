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«Моя ладонь превратилась в кулак»
Источник материала: Хартия'97
«Моя ладонь превратилась в кулак»
19 января — День солидарности трудящихся свободной Беларуси.
Сегодня Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу стачкома ОАО «Беларуськалий» на решение о признании забастовки на предприятии недействительной.
Шахтеры просят всех белорусов проявить солидарность в их законной борьбе за право на забастовку, сообщает телеграм-канал
Вы можете поддержать стачком двумя способами:
Cделайте фото сжатого кулака — символа забастовки и солидарности — и выложите в соцсети с тегом #кулаксолидарности. В этом посте мы собрали фотографии от рабочих разных беларуских предприятий, которые уже присоединились к флешмобу. Поддержите шахтеров и вы! Сейчас каждому беларусу важно знать, что борьба с беззаконием продолжается.
Приходите в зал Верховного суда (Минск, ул. Орловская, 76) во вторник, 19 января, в 11:00. Заседание суда открытое — присутствовать на нем может любой человек. Возьмите с собой паспорт и маску (без них вас не пустят в здание).
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19 января — День солидарности трудящихся свободной Беларуси.
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