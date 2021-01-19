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«Моя ладонь превратилась в кулак»

19.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Моя ладонь превратилась в кулак»

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  • 19.01.2021, 9:35
«Моя ладонь превратилась в кулак»

19 января — День солидарности трудящихся свободной Беларуси.

Сегодня Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу стачкома ОАО «Беларуськалий» на решение о признании забастовки на предприятии недействительной.

Шахтеры просят всех белорусов проявить солидарность в их законной борьбе за право на забастовку, сообщает телеграм-канал «Стачком Азота».

Вы можете поддержать стачком двумя способами:

Cделайте фото сжатого кулака — символа забастовки и солидарности — и выложите в соцсети с тегом #кулаксолидарности. В этом посте мы собрали фотографии от рабочих разных беларуских предприятий, которые уже присоединились к флешмобу. Поддержите шахтеров и вы! Сейчас каждому беларусу важно знать, что борьба с беззаконием продолжается.

Приходите в зал Верховного суда (Минск, ул. Орловская, 76) во вторник, 19 января, в 11:00. Заседание суда открытое — присутствовать на нем может любой человек. Возьмите с собой паспорт и маску (без них вас не пустят в здание).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
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19 января — День солидарности трудящихся свободной Беларуси.
 
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