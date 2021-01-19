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Узурпатор боится своего ближайшего окружения

19.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Узурпатор боится своего ближайшего окружения

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  • 19.01.2021, 9:26
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Узурпатор боится своего ближайшего окружения
фото:ТАСС

В Сеть попали документы, обозначенные грифом «секретно».

Лукашенко не доверяет никому. После взрыва во время празднования дня Независимости в Минске, ночью 4 июля 2008 года со своей должности был снят ближайший соратник Лукашенко госсекретарь Совбеза Виктор Шейман, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Лукашенко хорошо знает методы работы своего старого соратника. И он небезосновательно стал подозревать того в заговоре. Лукашенко «носом почуял», как Шейману не по душе, что силу начал набирать Виктор Лукашенко и его «молодые волки». Они отодвинули госсекретаря Совбеза на вторые роли. И, прежде всего, от руководства секретными спецподразделениями.

Лукашенко поручил тогдашнему министру внутренних дел Владимиру Наумову собрать на Шеймана компромат. В том числе и на его гражданскую жену Елену Савченко. Наумов взялся рьяно копать под Шеймана и его пассию. Результаты спешно докладывал узурпатору. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на Елену Савченко было заведено уголовное дело. Установлены факты махинаций с дипломом о высшем образовании гражданской жены Шеймана. Выявлены схемы незаконного обогащения через аффилированных предпринимателей, незаконное завладение землей в Минске и Минском районе и прочее-прочее.

Однако дальновиднее всех оказался Карпович В.С. – доверенное лицо Шеймана. Данный господин «работал» при Шеймане сборщиком дани (денег) с бизнесменов. Внезапно оказавшись «за решеткой» в ИК-17 (г.Шклов), где некогда работал сам Лукашенко, Карпович не поддался на уговоры Наумова и показания на Виктора Шеймана не дал. Памятуя об «эскадронах смерти» и зная «репутацию» Шеймана, Карпович тогда сказал: «… проблемы Шеймана и Савченко в ближайшее время разрешатся, а после таких показаний жизнь и безопасность мне и моим близким никто гарантировать не сможет».

Это и доложили Лукашенко. Карпович как в воду глядел. В 2009 году Наумова отправили в отставку, а Шеймана назначили помощником Президента по особым поручениям. Позднее, в начале 2013 года, Виктор Шейман был назначен управляющим делами Президента и возглавил крупнейшую бизнес-империю в стране.

Копии материалов доклада министра МВД Наумова Александру Лукашенко, под грифом «секретно» смотрим вместе.


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Теги: Минск
 
 
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В Сеть попали документы, обозначенные грифом «секретно».
 
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