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Британец случайно выкинул HDD с 7500 биткоинами. Власти запрещают его искать
Источник материала: UDF
Фото: Depositphotos.com
На жестком диске у Джеймса Хауэлса было 7500 биткоинов которые он по ошибке выбросил в 2013 году. Мужчина купил криптовалюту почти бесплатно в 2009 году. После того, как Джеймс случайно пролил напиток на ноутбук, он вынул жесткий диск из устройства и забросил в ящик стола и «полностью забыл о биткойнах».
Четыре года Хауэллс майнил биткоины. А диск выбросил, так как был уверен, что все важное с него уже забэкапил. Впервые же осознал свою оплошность, когда цена биткоина подскочила со $150 до $1000.
Мужчина просит городской совет и мера города разрешить ему организовать поиски на свалке. Он даже готов пожертвовать 25% от всей суммы своему родному городу Ньюпорт на юге Уэльса, а это около $66 млн (52,5 млн фунтов стерлингов), если найдет диск.
Однако совет Ньюпорта заявили, что раскопки на свалке невозможны из-за особенностей лицензии.
«Совет неоднократно заявлял г-ну Хауэллсу, что раскопки невозможны в соответствии с нашим лицензионным разрешением и что сами раскопки окажут огромное воздействие на окружающую среду в окрестностях», — говорится в официальном заявлении мэрии.
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Власти объясняют запрет особенностями лицензии городской свалки.
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