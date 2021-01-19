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Британец случайно выкинул HDD с 7500 биткоинами. Власти запрещают его искать

19.01.2021 10:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Британец случайно выкинул HDD с 7500 биткоинами. Власти запрещают его искать
Фото: Depositphotos.com
Мужчина, по ошибке выбросивший в 2013 году свой жесткий диск ноутбука, на котором находились 7500 биткоинов просит властей города разрешить ему искать диск на свалке. На сегодня его пропажа оценивается в $287 млн (210 млн фунтов).

На жестком диске у Джеймса Хауэлса было 7500 биткоинов которые он по ошибке выбросил в 2013 году. Мужчина купил криптовалюту почти бесплатно в 2009 году. После того, как Джеймс случайно пролил напиток на ноутбук, он вынул жесткий диск из устройства и забросил в ящик стола и «полностью забыл о биткойнах».

Четыре года Хауэллс майнил биткоины. А диск выбросил, так как был уверен, что все важное с него уже забэкапил. Впервые же осознал свою оплошность, когда цена биткоина подскочила со $150 до $1000.

Мужчина просит городской совет и мера города разрешить ему организовать поиски на свалке. Он даже готов пожертвовать 25% от всей суммы своему родному городу Ньюпорт на юге Уэльса, а это около $66 млн (52,5 млн фунтов стерлингов), если найдет диск.

Однако совет Ньюпорта заявили, что раскопки на свалке невозможны из-за особенностей лицензии.

«Совет неоднократно заявлял г-ну Хауэллсу, что раскопки невозможны в соответствии с нашим лицензионным разрешением и что сами раскопки окажут огромное воздействие на окружающую среду в окрестностях», — говорится в официальном заявлении мэрии.
 
 
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Власти объясняют запрет особенностями лицензии городской свалки.
 
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