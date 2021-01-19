Источник материала: UDF



Фото: Depositphotos.com

«Совет неоднократно заявлял г-ну Хауэллсу, что раскопки невозможны в соответствии с нашим лицензионным разрешением и что сами раскопки окажут огромное воздействие на окружающую среду в окрестностях», — говорится в официальном заявлении мэрии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британец случайно выкинул HDD с 7500 биткоинами. Власти запрещают его искать Власти объясняют запрет особенностями лицензии городской свалки.

На жестком диске убыло 7500 биткоинов которые он по ошибке выбросил в 2013 году. Мужчина купил криптовалюту почти бесплатно в 2009 году. После того, как Джеймс случайно пролил напиток на ноутбук, он вынул жесткий диск из устройства и забросил в ящик стола и «полностью забыл о биткойнах».Четыре года Хауэллс майнил биткоины. А диск выбросил, так как был уверен, что все важное с него уже забэкапил. Впервые же осознал свою оплошность, когда цена биткоина подскочила со $150 до $1000.Мужчина просит городской совет и мера города разрешить ему организовать поиски на свалке. Он даже готов пожертвовать 25% от всей суммы своему родному городу Ньюпорт на юге Уэльса, а это около $66 млн (52,5 млн фунтов стерлингов), если найдет диск.Однако совет Ньюпорта заявили, что раскопки на свалке невозможны из-за особенностей лицензии.