Новый Renault Duster для нашего рынка покажут 11 февраля

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Renault Russia сообщила дату онлайн-презентации Renault Duster второго поколения. Долгожданную модель покажут 11 февраля. Внешность машины уже рассекречена — Renault Duster II очень похож на европейский Dacia Duster II.

Спереди новинка отличается от предшественника рельефными линиями, раздутым бампером, другой решеткой радиатора и фарами с LED-огнями. Ветровое стекло поменяло свой угол, что положительно сказалось на аэродинамике модели. Кроме того, у нового Duster повышенная поясная линия.





Дизайнеры сделали более массивными колесные арки и боковые молдинги. Автомобиль выглядит как «взрослый» внедорожник, хотя и относится к классу бюджетных. Первое поколение Renault Duster отлично себя показало на внедорожных испытаниях. В новом кузове модель тоже имеет лучшие в классе показатели геометрической проходимости. Клиренс машины составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.





Важно отметить, что при смене поколения Renault Duster подрос: его габаритная длина составляет 4341 мм (плюс 26 мм), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм. Расстояние между осями — 2676 мм.