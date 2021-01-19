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Новый Renault Duster для нашего рынка покажут 11 февраля

19.01.2021 10:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба Renault Russia сообщила дату онлайн-презентации Renault Duster второго поколения. Долгожданную модель покажут 11 февраля. Внешность машины уже рассекречена — Renault Duster II очень похож на европейский Dacia Duster II.

Спереди новинка отличается от предшественника рельефными линиями, раздутым бампером, другой решеткой радиатора и фарами с LED-огнями. Ветровое стекло поменяло свой угол, что положительно сказалось на аэродинамике модели. Кроме того, у нового Duster повышенная поясная линия.

Новый Renault Duster для нашего рынка покажут 11 февраля

Дизайнеры сделали более массивными колесные арки и боковые молдинги. Автомобиль выглядит как «взрослый» внедорожник, хотя и относится к классу бюджетных. Первое поколение Renault Duster отлично себя показало на внедорожных испытаниях. В новом кузове модель тоже имеет лучшие в классе показатели геометрической проходимости. Клиренс машины составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Новый Renault Duster для нашего рынка покажут 11 февраля

Важно отметить, что при смене поколения Renault Duster подрос: его габаритная длина составляет 4341 мм (плюс 26 мм), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм. Расстояние между осями — 2676 мм.

Renault Duster I Рестайлинг, 2016 г.в., 11 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
30 520 р.
11 950$ / 9895€
Renault Duster I Рестайлинг, 2017 г.в., 63 000 км
зеленый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
24 008 р.
9400$ / 7783€
Renault Duster I Рестайлинг, 2016 г.в., 112 686 км
зеленый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
22 858 р.
8950$ / 7411€
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Пресс-служба Renault Russia сообщила дату онлайн-презентации Renault Duster второго поколения. Долгожданную модель покажут 11 февраля. Внешность машины уже рассекречена — Renault...
 
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