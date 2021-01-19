Сын супермодели Стефани Сеймур и владельца Interview умер от передозировки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сын американской супермодели Стефани Сеймур и издателя Питера Бранта - Гарри умер от случайной передозировки лекарств.

Сеймур родила Гарри от бизнесмена от нынешнего владельца издания The Interview в 1997 году. В этом браке появилось еще двое детей - старший сын Питер и младшая дочка Лили. Средний Гарри пошел по стопам знаменитой мамы и стал моделью. Отцовские гены также дали о себе знать: юноша запустил линию косметики-унисекс вместе с братом. Но его жизнь омрачала борьба с наркозависимостью.

Наследник 52-летней супремодели и владельца журнала The Interview скончался от передозировки рецепторных лекарств: Гарри Бранту было всего лишь 24 года.

"Мы всегда будем грустить из-за того, что потеряли его из-за болезни. За свои 24 года он достиг многого, и мы никогда не сможем увидеть, сколько он мог бы еще совершить. Гарри был не просто сыном. Он был прекрасным братом и внуком, любящим дядей и настоящим другом. У него была душа творца, любящая и сильная, она озарила сердца многих. И он был так красив - внутри и снаружи", - сказано в официальном заявлении его родных.

По словам родственников, в 2021 году Брант хотел пройти реабилитацию, а после начать работать в журнале своего отца.

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