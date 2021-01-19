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Литва разрешила въезд 787 гражданам Беларуси по особым гуманитарным причинам

19.01.2021 10:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Литвы предоставили 787 гражданам Беларуси право на въезд в страну по особым гуманитарным причинам, говорится в сообщении МВД Литвы.

«Граждане Беларуси используют возможность приехать в Литву с гуманитарными целями уже более 5 месяцев. Большинство предпочитает краткосрочный приезд в надежде вернуться в свою страну, когда там улучшится политическая ситуация, однако растет и количество людей, которые хотели бы устроиться в Литве на более длительное время», - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По данным ведомства, 365 граждан Беларуси, которые получили такие разрешения, уже находятся в Литве, еще 86 человек попросили убежище.

Разрешение министра внутренних дел Литвы выдается на основании мотивированного предложения МИД о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, в частности по политическим обстоятельствам. Речь идет об активных представителях оппозиции, лицах, пострадавших от репрессий или подвергающихся преследованиям.

 
 
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Власти Литвы предоставили 787 гражданам Беларуси право на въезд в страну по особым гуманитарным причинам, говорится в сообщении МВД Литвы.
 
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