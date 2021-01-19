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Тихановская просит у ОБСЕ помощи в безопасном возвращении в Беларусь

19.01.2021 10:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская провела просит у ОБСЕ содействия и помощи в организации диалога по разрешению политического кризиса в Беларуси, а также безопасного возвращения домой для белорусской оппозиции.

«Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом», -заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ОБСЕ.

По ее мнению, ОБСЕ может взять на себя организацию экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, КС и представителей режима Лукашенко.

Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», - подчеркнула она.

 
 
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Светлана Тихановская провела просит у ОБСЕ содействия и помощи в организации диалога по разрешению политического кризиса в Беларуси, а также безопасного...
 
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