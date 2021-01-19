|
Еще одна жертва мороза: под Барановичами мужчина замерз в поле
Источник материала: Партизан
Утром 17 января в районе деревни Полонка обнаружено тело мужчины, который лежал в снегу посреди поля
Как стало известно
Сотрудники Барановичского ГРОЧС на самодельных носилках перенесли пострадавшего к своему спецавтомобилю, затем доставили его к месту прибытия скорой помощи и передали врачам.
Однако спасти мужчину не удалось. К полудню он умер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 17 января в районе деревни Полонка обнаружено тело мужчины, который лежал в снегу посреди поля
|
Свежие газеты
Архив (Разное)