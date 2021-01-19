Надежда Остапчук: Совет ИИХФ принял единственно правильное решение









— ЧМ — это праздник, а праздник мирового хоккея не может быть проведен в такой напряженной обстановке, как в Беларуси, — прокомментировала решение об отмене чемпионата по хоккею Надежда Остапчук, чемпионка мира в толкании ядра и член КС.





Совет ИИХФ принял единственно правильное решение. Невозможно было не услышать десятки тысяч обращений наших граждан с призывом не проводить ЧМ в Минске. Белорусский фонд спортивной солидарности проделал огромную работу и передал международной федерации большой объем материалов с фактами и доказательствами, которых было более чем достаточно для принятия правильного решения. Но, к сожалению, личные амбиции и странные взаимоотношения с режимом господина Фазеля чуть не привели к коллапсу саму международную федерацию хоккея, — сказала Остапчук.

