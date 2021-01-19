Басков – свободным спортсменам: «Вы предатели»

Источник материала: Салiдарнасць

Председатель Федерации хоккея Беларуси прокомментировал перенос ЧМ по хоккею из Минска .





«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам, – заявил Дмитрий Басков, сообщает Федерация хоккея. – Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!

Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране.

Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение чемпионата мира по хоккею IIHF, а после — непосредственно по организации турнира.

Со своей стороны, мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году.

Кроме того, проведение чемпионата в Минске могло дать толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры. Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но «политическая гибкость» международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций.

К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции».