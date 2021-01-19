Источник материала: UDF



Сергей Алейник и Дирк Шубель / facebook.com/EUinBelarus/

Во время встречи / mfa.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как две стороны осветили встречу представителей Беларуси и ЕС Что сообщила о встрече пресс-служба МИД Беларуси?

Пресс-служба Представительства Евросоюза отмечает, что именно«отвечает за отношения ЕС и Беларуси». Обсуждались отношения нынешние и их перспектива, вопрос введённых санкций. Господинговорил о необходимости освобождения «всех произвольно задержанных в Беларуси лиц, в том числе политических заключённых и работников СМИ» (в нашей стране насчитывается 187 политзаключённых, в заключении находятся 9 журналистов).Спецпредставитель ЕС призывает освободить, который месяц голодаетГлава Представительства Евросоюза «возобновил просьбу предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить господина Игоря Лосика, блогера, заключённого с 25 июня 2020 года, который держит голодовку в течение последних 34 дней».Что сообщила о встрече пресс-служба МИД Беларуси? Было «обсуждено состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС». Белорусской стороной «отмечен неконструктивный характер введённых Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, её физических и юридических лиц».Алейник подчеркнул «заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства».