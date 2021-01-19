|
Как две стороны осветили встречу представителей Беларуси и ЕС
Источник материала: UDF
Сергей Алейник и Дирк Шубель / facebook.com/EUinBelarus/
Пресс-служба Представительства Евросоюза отмечает, что именно Алейник «отвечает за отношения ЕС и Беларуси». Обсуждались отношения нынешние и их перспектива, вопрос введённых санкций. Господин Шубель говорил о необходимости освобождения «всех произвольно задержанных в Беларуси лиц, в том числе политических заключённых и работников СМИ» (в нашей стране насчитывается 187 политзаключённых, в заключении находятся 9 журналистов).
Спецпредставитель ЕС призывает освободить Игоря Лосика, который месяц голодает
Глава Представительства Евросоюза «возобновил просьбу предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить господина Игоря Лосика, блогера, заключённого с 25 июня 2020 года, который держит голодовку в течение последних 34 дней».
Что сообщила о встрече пресс-служба МИД Беларуси? Было «обсуждено состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС». Белорусской стороной «отмечен неконструктивный характер введённых Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, её физических и юридических лиц».
Алейник подчеркнул «заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства».
Во время встречи / mfa.gov.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что сообщила о встрече пресс-служба МИД Беларуси?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)