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Как две стороны осветили встречу представителей Беларуси и ЕС

19.01.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как две стороны осветили встречу представителей Беларуси и ЕС
Сергей Алейник и Дирк Шубель / facebook.com/EUinBelarus/
18 января в Минске состоялась встреча руководителя Представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля и заместителя министра иностранных дел нашей страны Сергея Алейника.

Пресс-служба Представительства Евросоюза отмечает, что именно Алейник «отвечает за отношения ЕС и Беларуси». Обсуждались отношения нынешние и их перспектива, вопрос введённых санкций. Господин Шубель говорил о необходимости освобождения «всех произвольно задержанных в Беларуси лиц, в том числе политических заключённых и работников СМИ» (в нашей стране насчитывается 187 политзаключённых, в заключении находятся 9 журналистов).

Спецпредставитель ЕС призывает освободить Игоря Лосика, который месяц голодает
Глава Представительства Евросоюза «возобновил просьбу предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить господина Игоря Лосика, блогера, заключённого с 25 июня 2020 года, который держит голодовку в течение последних 34 дней».

Что сообщила о встрече пресс-служба МИД Беларуси? Было «обсуждено состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС». Белорусской стороной «отмечен неконструктивный характер введённых Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, её физических и юридических лиц».

Алейник подчеркнул «заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства».

Как две стороны осветили встречу представителей Беларуси и ЕС

Во время встречи / mfa.gov.by
 
Теги: Минск
 
 
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