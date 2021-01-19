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Доллар опять начал дешеветь на белорусской бирже утром 19 января

19.01.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар опять начал дешеветь на белорусской бирже утром 19 января
Иллюстративное фото
Торги во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись небольшим ослаблением белорусского рубля к корзине валют. Её стоимость выросла на 0,06%, покинув минимум за 27 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации https://banki24.by на 10:17:

Курс доллара опустился лишь на 0,0012 BYN до 2,5528 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подорожал на 0,0112 BYN, покинув минимум за четыре недели.

Курс евро подрос всего на 0,0012 BYN до 3,0862 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но общее укрепление за это время составило лишь 0,0049 BYN. А до этого белорусский рубль выдал серию в семь снижений евро подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0890 BYN до минимума за месяц.

Курс российского рубля поднялся на 0,0055 BYN до 3,4583 BYN/100 RUB и покинул минимум за 26 дней.

Московская биржа


Российский рубль укрепился к доллару до 73,84 российских рублей утром в первые минуты торгов на валютной бирже в Москве.

Евро начал торги приблизительно на таком же уровне, что и вчера — 89,28 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро подрос всего на 0,0012 BYN до 3,0862 BYN/EUR.
 
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