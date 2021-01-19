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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар опять начал дешеветь на белорусской бирже утром 19 января Курс евро подрос всего на 0,0012 BYN до 3,0862 BYN/EUR.

По информации https://banki24.by на 10:17:Курс доллара опустился лишь на 0,0012 BYN до 2,5528 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подорожал на 0,0112 BYN, покинув минимум за четыре недели.Курс евро подрос всего на 0,0012 BYN до 3,0862 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но общее укрепление за это время составило лишь 0,0049 BYN. А до этого белорусский рубль выдал серию в семь снижений евро подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0890 BYN до минимума за месяц.Курс российского рубля поднялся на 0,0055 BYN до 3,4583 BYN/100 RUB и покинул минимум за 26 дней.Российский рубль укрепился к доллару до 73,84 российских рублей утром в первые минуты торгов на валютной бирже в Москве.Евро начал торги приблизительно на таком же уровне, что и вчера — 89,28 российских рублей.