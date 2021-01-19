Источник материала: UDF



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Басков прокомментировал перенос чемпионата мира из Минска: «Вы предатели!» Процедура, предусмотренная МФК, не предусматривает возможности апелляции.

- Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! - говорится в комментарии Дмитрия Баскова, размещенном наФХБ. – Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране.Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение 2021 Чемпионата мира по хоккею ИИХФ, а после – непосредственно по организации турнира. Со своей стороны, мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году.Кроме того, проведение чемпионата в Минске могло дать толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры. Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но «политическая гибкость» международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций.К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции.