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Доллар падает, а евро растет утром во вторник
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись сегодня с падения американской и роста двух других основных иностранных валют.
Так, доллар потерял 0,0011 пункта — 2,5529 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,0062 пункта — 3,459 белорусского рубля за 100 российских.
Евро добавляет 0,0016 пункта —3,0861 белорусского рубля.
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись сегодня с падения американской и роста двух других основных иностранных валют.
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