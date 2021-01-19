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Доллар падает, а евро растет утром во вторник

19.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись сегодня с падения американской и роста двух других основных иностранных валют.

Доллар падает, а евро растет утром во вторник

Так, доллар потерял 0,0011 пункта — 2,5529 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0062 пункта — 3,459 белорусского рубля за 100 российских.

Евро добавляет 0,0016 пункта —3,0861 белорусского рубля.

 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись сегодня с падения американской и роста двух других основных иностранных валют.
 
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