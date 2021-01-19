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Умер бывший ведущий программы «Время»
Источник материала: Навiны
Стало известно о кончине известного российского тележурналиста и ведущего Игоря Выхухолева. Он ушел из жизни 18 января.
Игорю Выхухолеву только 15 января исполнилось 66 лет.
По словам его дочери Марии, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Выхухолев окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работал в Агентстве печати «Новости», после чего перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где стал редактором информационной программы «Время».
В 1991-м, напоминает
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Стало известно о кончине известного российского тележурналиста и ведущего Игоря Выхухолева. Он ушел из жизни 18 января.
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