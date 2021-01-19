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Умер бывший ведущий программы «Время»

19.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стало известно о кончине известного российского тележурналиста и ведущего Игоря Выхухолева. Он ушел из жизни 18 января.

Умер бывший ведущий программы «Время»

Игорю Выхухолеву только 15 января исполнилось 66 лет.

По словам его дочери Марии, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Выхухолев окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работал в Агентстве печати «Новости», после чего перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где стал редактором информационной программы «Время».

В 1991-м, напоминает rg.ru, начал работать комментатором, в 1992-м — ведущим информационных программ телекомпании «Останкино». Известен как ведущий программы «Время» на ОРТ в 1992-1996 годах.

 
 
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Стало известно о кончине известного российского тележурналиста и ведущего Игоря Выхухолева. Он ушел из жизни 18 января.
 
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