|
В Червенском районе на пожаре спасены 160 коров
Источник материала: Навiны
Накануне поздно вечером на территории молочно-товарной фермы «Червенского райагросервиса» (агрогородок Ляды) произошел пожар.
Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей работниками хозяйства были эвакуированы 160 коров.
В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в пристройке и кровля коровника на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне поздно вечером на территории молочно-товарной фермы «Червенского райагросервиса» (агрогородок Ляды) произошел пожар.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)