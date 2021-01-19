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В Червенском районе на пожаре спасены 160 коров

19.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне поздно вечером на территории молочно-товарной фермы «Червенского райагросервиса» (агрогородок Ляды) произошел пожар.

В Червенском районе на пожаре спасены 160 коров
Фото pixabay.com

Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей работниками хозяйства были эвакуированы 160 коров.

В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в пристройке и кровля коровника на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

 
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Накануне поздно вечером на территории молочно-товарной фермы «Червенского райагросервиса» (агрогородок Ляды) произошел пожар.
 
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