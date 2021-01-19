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Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси

19.01.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет.

19 января решение международной организации прокомментировал глава Белорусской федерации хоккея Дмитриий Басков.

IIHF лишила Минск права проведения матчей ЧМ по хоккею – 2021. Как развивались события?

Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси

Дмитриий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:  
Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков... Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение 2021 Чемпионата мира по хоккею ИИХФ, а после непосредственно по организации турнира. Со своей стороны, мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году.

Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика» (читайте здесь).

Люди в материале: Дмитриий Басков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси, сообщили в программе Новости...
 
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