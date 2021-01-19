|
Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет.
19 января решение международной организации прокомментировал глава Белорусской федерации хоккея Дмитриий Басков.
IIHF лишила Минск права проведения матчей ЧМ по хоккею – 2021. Как развивались события?
Дмитриий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси
Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)