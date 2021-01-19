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Пять простых фокусов, которые можно сделать на морозе (никакой магии, только наука)
Источник материала: Tut.by
Уже завтра, 20 января, синоптики обещают нам начало потепления. А пока на дворе стоят морозы, вы еще успеете выполнить какие-либо из простых фокусов, перечисленных ниже — самостоятельно или вместе с ребенком. Все, что вам понадобится, можно легко найти у себя дома.
Фокус с кипятком на морозе
В этом году в Сибири вновь начали проводить флешмоб «Дубак-челлендж» — когда сибиряки снимают на фото и видео свою повседневную жизнь при отрицательных температурах. Но наиболее эффектные кадры получаются, когда люди выплескивают на морозе стакан кипятка — вода моментально застывает, превращаясь в снег.
Но, конечно, это стоит только при очень низких температурах (лучше при минус 20−30 градусах по Цельсию) и быть очень осторожным — горячие капли легко могут обжечь кожу. Так что если вы собрались расплескивать кипяток, вначале посмотрите на градусник, потом удостоверьтесь, что вокруг никого нет, а ваше тело защищено плотной одеждой.
Застывшие мыльные пузыри
Это совсем простой фокус — нужно только выдуть несколько мыльных пузырей на морозе, чтобы получить что-то вроде эластичного шарика с красивыми узорами на поверхности.
В отличие от предыдущего фокуса, этот можно проводить даже при минус 3−7 градусах по Цельсию. Причем если мороз небольшой, то можно выдуть пузырь и сразу сбросить на него снежинку — она станет центром кристаллизации, которая распространится на всю поверхность. А если положить мыльный пузырь на снег, то он также через некоторое время замерзнет.
Моментальная заморозка воды
Мы уже
Главное — вам понадобится очищенная вода, так как обычная вода из-под крана начнет замерзать уже в морозильной камере. Пластиковую бутылку нужно поместить в «морозилку» при температуре около минус 15−18 градусов (или же просто вынести на балкон), а затем достать через полтора-два часа. Вода в бутылке будет выглядеть по-прежнему жидкой, но на деле ее температура будет ниже нуля.
Теперь вам следует создать центр кристаллизации, вокруг которого образуется лед. Для этого можно ударить или встряхнуть бутылку, или же прикоснуться к воде кусочком льда.
Замороженные цветы
В 2019 году YouTube-блогер и директор школы из Миннесоты Натан Зиглер показал в своем шоу Minnesota Cold, что будет, если оставить цветы на всю ночь на улице при заморозках. Утром они будут разбиваться как стекло.
Вообще, на канале у него много различных трюков. Например, в одном из роликов он показал,
Соль против воды
Этот трюк наглядно иллюстрирует законы физики. Возьмите две бутылки и налейте в каждую воду до половины. В одну из бутылок добавьте 2−3 столовых ложки соли и хорошенько перемешайте, а вторую оставьте без добавок. Затем вынесите бутылки на улицу и оставьте на час: обычная вода замерзнет, а соленая нет. Дело в том, что растворы замерзают при более низкой температуре, чем растворитель. Чем больше концентрация соли, тем ниже должна быть температура, при которой раствор замерзнет.
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Для их выполнения вам понадобятся вещи, которые легко найти дома.
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