Пять простых фокусов, которые можно сделать на морозе (никакой магии, только наука)

Источник материала: Tut.by

Уже завтра, 20 января, синоптики обещают нам начало потепления. А пока на дворе стоят морозы, вы еще успеете выполнить какие-либо из простых фокусов, перечисленных ниже — самостоятельно или вместе с ребенком. Все, что вам понадобится, можно легко найти у себя дома.

Фокус с кипятком на морозе

В этом году в Сибири вновь начали проводить флешмоб «Дубак-челлендж» — когда сибиряки снимают на фото и видео свою повседневную жизнь при отрицательных температурах. Но наиболее эффектные кадры получаются, когда люди выплескивают на морозе стакан кипятка — вода моментально застывает, превращаясь в снег.

Но, конечно, это стоит только при очень низких температурах (лучше при минус 20−30 градусах по Цельсию) и быть очень осторожным — горячие капли легко могут обжечь кожу. Так что если вы собрались расплескивать кипяток, вначале посмотрите на градусник, потом удостоверьтесь, что вокруг никого нет, а ваше тело защищено плотной одеждой.

Застывшие мыльные пузыри

Это совсем простой фокус — нужно только выдуть несколько мыльных пузырей на морозе, чтобы получить что-то вроде эластичного шарика с красивыми узорами на поверхности.

В отличие от предыдущего фокуса, этот можно проводить даже при минус 3−7 градусах по Цельсию. Причем если мороз небольшой, то можно выдуть пузырь и сразу сбросить на него снежинку — она станет центром кристаллизации, которая распространится на всю поверхность. А если положить мыльный пузырь на снег, то он также через некоторое время замерзнет.

Моментальная заморозка воды

Мы уже писали про то, как можно получить моментально замерзающую воду. Выглядит как чудо, но на деле сделать это довольно легко.

Главное — вам понадобится очищенная вода, так как обычная вода из-под крана начнет замерзать уже в морозильной камере. Пластиковую бутылку нужно поместить в «морозилку» при температуре около минус 15−18 градусов (или же просто вынести на балкон), а затем достать через полтора-два часа. Вода в бутылке будет выглядеть по-прежнему жидкой, но на деле ее температура будет ниже нуля.

Теперь вам следует создать центр кристаллизации, вокруг которого образуется лед. Для этого можно ударить или встряхнуть бутылку, или же прикоснуться к воде кусочком льда.

Замороженные цветы

В 2019 году YouTube-блогер и директор школы из Миннесоты Натан Зиглер показал в своем шоу Minnesota Cold, что будет, если оставить цветы на всю ночь на улице при заморозках. Утром они будут разбиваться как стекло.

Вообще, на канале у него много различных трюков. Например, в одном из роликов он показал, как создать арт-объект из разбитого на морозе яйца .

Соль против воды

Этот трюк наглядно иллюстрирует законы физики. Возьмите две бутылки и налейте в каждую воду до половины. В одну из бутылок добавьте 2−3 столовых ложки соли и хорошенько перемешайте, а вторую оставьте без добавок. Затем вынесите бутылки на улицу и оставьте на час: обычная вода замерзнет, а соленая нет. Дело в том, что растворы замерзают при более низкой температуре, чем растворитель. Чем больше концентрация соли, тем ниже должна быть температура, при которой раствор замерзнет.