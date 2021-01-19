Оказавшиеся в шаге от смерти пользователи известного сайта рассказали, какие мысли их посещали

Источник материала: Tut.by

Люди, оказавшиеся в шаге от смерти, рассказали, какие мысли их посещали. Свои истории они опубликовали на известном форуме Reddit . Издание MediaLeaks собрало несколько их них в один материал.



Фото: Aron Visuals / Unsplash

Мозг работает предельно просто

Люди, которые чудом спаслись в последний момент, отметили, что их сознание работало как часы, подмечая только важные детали. Никаких откровений и мыслей о том, что находится «по ту сторону». Только четкое сознание, фиксирующее происходящее вокруг.

«Я чуть не умер из-за взрыва на прошлой работе. Все, о чем я успел подумать, было: „Черт, я буду выглядеть как идиот без бровей“», — написал пользователь theycallmedandan.

«Что этот идиот делает? Он появился из ниоткуда! Почему мой байк надо мной? О, привет, овца», — рассказывает pictish76.

«В старших классах мой друг решил, что он хочет разогнаться до 150 километров в час на дороге, где разрешено движение в 40 километров в час. Когда машина, в которой мы ехали, выскочила на встречную полосу, я просто понял: „А, вот и все, это конец“. Мы пролетели в десятке сантиметров от другого авто, но меня до сих пор смущает, что моя вероятная последняя мысль в жизни была такой… Простой», — делится bilbobadcat.

«Если я умру, то хотя бы умру, думая о ком-то, кто меня любит…»

Многие пользователи рассказали, что в момент, когда были готовы распрощаться с жизнью, думали только о своих близких и родных. Даже о тех, кто о них мог и не вспоминать.

«Я лежал в отделении интенсивной терапии, уверенный, что вот-вот умру. Единственной мыслью было, что я хочу видеть и чувствовать маму рядом. Когда я пришел в себя, ее рядом не оказалось. Она не пришла и потом. Ей было все равно», — написал Cida90K.

«Моя машина потеряла управление. За 15 минут до этого я закончила разговор со своим парнем. Когда меня развернуло, я зажмурилась и увидела его лицо. В тот момент я думала: „Если я умру, то хотя бы умру, думая о ком-то, кто меня любит“. Мы встречались всего четыре месяца, но именно тогда я поняла, что если выживу — выйду за него замуж. Спустя почти десять лет он все еще остается последним, кого я вижу, когда закрываю глаза», — рассказала hardly_trying.

«В 19 лет я нечаянно схватил провод, и меня ударило электричеством. Я никак не мог отпустить его. Меня трясло, а все, о чем я думал, было: „У меня же могли быть дети, а теперь их не будет“. И тут мои пальцы разжались. Знаете что? Сейчас я папа», — такой историей поделился TreesRart.

«Мне больно от того, что он бросил меня умирать»

Истории некоторых пользователей Сети оказались достаточно страшными. Эмоции, которые они считали своими последними, навсегда остались с ними напоминанием о том, что произошло.

«Мне внезапно стало плохо, и мой брат тут же повез меня в больницу. Последнее, что я помню, это как прошу его сфотографировать меня, чтобы увидеть, насколько плохо я выгляжу. Очнулся я уже поздней осенью. Оказалось, я пролежал больше месяца в коме после инсульта. Я реально был плох в тот момент, когда он меня сфотографировал», — пишет bluebirdgm.

«В мой дом ворвался грабитель. Он не придумал ничего лучше, как напасть на меня и ударить ножом в шею. Я был уверен, что все, я не жилец. До сих пор ненавижу себя за то, что так испугался одиночества, что просил его побыть рядом со мной. Но он убежал. Зато вызвал мне скорую. Мне до сих пор больно от того, что он бросил меня умирать», — заявил tribdog.

«„У тебя шнурки развязаны“, — сказал я своему отцу за секунду до того, как сорвался с шестиметровой скалы и упал в кусты. Сломанная рука, перелом черепа, разрыв почки. Через две недели я очнулся, и папа сидел рядом. Первым делом он сделал то, что не успел в нашу прошлую встречу — поблагодарил меня за заботу, ведь он мог споткнуться», — делится Globalmask.