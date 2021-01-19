Утильсбор повысили, но подорожают не все новые автомобили из Европы. Почему?

Источник материала: Tut.by

Как мы уже писали, с 1 января 2021 года в Беларуси изменяются ставки утильсбора для юридических лиц, то есть для автодилеров. Ставки вырастут, но при этом подорожают не все новые автомобили. Разбираемся, за что придется платить больше, за что - нет.





Подорожание — до 5 тысяч евро

Напомним, что для автомобилей с объемом двигателя до 1000 куб. см. размер утильсбора составляет 1 652,2 рубля. Но новые модели с таким объемом двигателя в Беларусь не привозят. А вот категория «свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см» — весьма популярная. Малолитражные турбомоторы нынче в почете и у производителей, и у покупателей. Для таких машин ставка выросла с 1459,3 рубля до 6115,2 рубля. При средней цене таких машин 20−30 тысяч евро такое увеличение весьма чувствительно. В эти ставки укладываются и большинство двухлитровых моделей. Ведь реальный объем двигателя всегда чуть меньше. Например, у популярного седана Audi A4 объем двигателя составляет 1984 куб. см.

При объеме двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см ставка составит уже 9 652,7 рубля вместо прежних 2 787,8 рубля. При этом при объеме двигателя от 3 до 3,5 литра ставка меньше — 8 898,6 руля. И больше всех заплатят любители многолитровых моторов. За удовольствие ездить на автомобиле с мотором 3,5 литра и более размер утильсбора теперь составляет 15 257,3 рубля. Хотя что это значит для покупателя, например, Bentley или Maserati?

Цены вырастут не у всех





В Audi Центр Минск обрадовали своих будущих клиентов. Компания провела переговоры с заводом, и цены на автомобили 2021 года выпуска останутся на прежнем уровне.

Импортер BMW в Беларуси ООО «АВТОИМАКС» сообщил, что все автомобили BMW, официально продаваемые в Беларуси, собираются на заводах Европы и США. Повышение ставок утильсбора неизбежно скажется на себестоимости новых автомобилей, ввозимых в страну с 1 января 2021 года. Что касается розничных цен, то команда импортера ведет переговоры с BMW AG, чтобы сохранить конкурентные цены для белорусских клиентов.

Дистрибьютор KIA в Беларуси подтвердил, что повышение ставок утильсбора влияет на всех импортеров и модели, производимые вне ЕАЭС. Сейчас из Европы к нам поставляются две модели KIA — кроссовер Sportage и хэтчбек и универсал Ceed. На текущий момент на складе импортера есть автомобили KIA Sportage 2021 модельного года, импортированные еще до увеличения утильсбора. Поэтому сейчас у потенциальных покупателей есть отличная возможность купить Sportage производства Словакии со скидкой.

Европейская линейка Peugeot на белорусском рынке представлена моделями 2008, 3008 и 5008. В компании сообщили, что цены на автомобили 2021 года вырастут из-за нового утильсбора.

— Однако, мы ведем переговоры с заводом с целью урегулировать вопрос цен. В данный момент на машины 2020-го года действуют скидки.

Официальный импортер Citroen и Opel сейчас продает три евро-модели — это Opel Grandland X, а также Citroen C3 Aircross и Citroen C5 Aircross.

— В данный момент автомобили 2020 года выпуска есть в наличие и не подорожают. Мы специально растаможили их заранее, чтобы сохранить цены. Что касается авто 2021 года, то мы ведем переговоры с представителями заводов о компенсации возросшего утилизационного сбора, однако подорожания на 3−5% вряд ли удастся избежать.

Дистрибьютор Daimler AG (марка Mercedes-Benz) в Беларуси сработал на опережение. По словам представителя компании, на сайте уже указаны актуальные цены на автомобили 2021 года с учетом новых ставок и корректировок. На некоторые модели есть солидные скидки.

А что же Geely? Ведь та же новинка Tugella поставляется на прямую из Китая, а значит, ее коснется повышение утильсбора? На самом деле нет. Первая партия машин, действительно была привезена в полностью готовом виде. Но вот в дальнейшем будет налажена крупноузловая сборка. Это избавит от необходимости уплачивать утильсбор при ввозе.

Увеличение утилизационного сбора коснулось только тех импортеров, которые ввозят автомобили из-за пределов Таможенного союза. В Беларуси это марки Audi, BMW, Mercedes, Kia, Peugeot, Citroen. Те, кто работает через российских импортеров, могут не беспокоиться. Утильсбор уплачивает тот, кто осуществляет первый ввоз автомобиля на территорию ТС. Например, Subaru, Mitsubishi, Suzuki повышение утильсбора в Беларуси не коснется. Правда, есть один нюанс. Дистрибьютор или импортер могут продавать машины белорусскому дилеру как из России — уплачивая утилизационный сбор и таможенные пошлины у себя, так и напрямую в Беларусь. И тогда бремя платежей ложится на белорусского дилера или представителя.