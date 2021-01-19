Rockstar запатентовала технологию поведения NPC. Вероятно, для GTA 6

Источник материала: Onliner

Издатель Take-Two Interactive запатентовал новую технологию поведения персонажей под управлением искусственного интеллекта (NPC) в видеоиграх. Скорее всего, она будет использоваться в Grand Theft Auto 6, сообщает ресурс IGN.

Разработчиками технологии указаны ведущий программист ИИ Саймон Парр и заместитель директора по технологиям Rockstar Дэвид Хинд. Система позволяет создать «реалистичный виртуальный мир, который не ограничен возможностями железа и софта». Это должно расширить варианты поведения ИИ при различных игровых ситуациях: например, во время управления автомобилями и другим транспортом. Таким образом, трафик на дорогах станет более реалистичным. В частности, описано, что каждый NPC сможет самостоятельно понимать и рассчитывать ускорение, дистанцию, время торможения, скорость прохождения поворотов и другие параметры.

Также указано, что система сможет работать через облачные сервисы при игре пользователем на консоли. То есть речь о мультиплеерных режимах.