«Шел на взлет»: BMW был быстр на путепроводе, но его занесло в отбойник (видео) (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

BMW был быстр, BMW опережал поток на путепроводе. Затем что-то пошло не так, автомобиль занесло. Серия ударов, разворот. Из машины вышли пятеро — живы, целы. BMW с такими повреждениями своим ходом едва ли куда-то поедет.

Об вчерашней аварии на трехуровневой развязке проспектов Дзержинского и Жукова в Минске корреспонденту Onliner сообщил наш читатель с ником zjenja. Было примерно 7:45, транспортный поток двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Уманской в направлении улицы Щорса. Что касается скорости, то ориентируемся на автомобиль, в котором работал регистратор: автор видео ехал со скоростью около 80 км/ч. BMW был быстрее.

— Я звук вырезал из-за нелитературного лексикона, но там было бы слышно, что именно перед заносом BMW шел на взлет. До этого момента он висел у меня на хвосте от предыдущего светофора. Я ушел вправо (это видно), а он — влево. Дальше все на видео, — рассказал очевидец аварии.

Водитель BMW опередил автомобиль нашего читатели и поравнялся с микроавтобусом. Затем машину стало заносить: она врезалась в ограждение справа, затем авто стало раскручивать, последовала серия новых ударов. Для понимания последствий ДТП: капот остался лежать в десятках метров от того места, где в итоге остановился автомобиль.

Из машины вышли пять человек: четверо парней, включая водителя, а также девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье.

— Проезжая мимо них, я поинтересовался здоровьем — сказали, что все нормально. Хотя один парень, видимо, ударился носом: на видео он вправо отходит, — добавил собеседник.

В Минске утром было около 20 градусов мороза, и не секрет, что путепроводы вымерзают в первую очередь: на дороге может образовываться гололедица. Впрочем, наш читатель указывает на то, что проспект был хорошо расчищен от снега и наледи.

— Проспект Дзержинского был почищен до асфальта. Ни ABS, ни Traction сегодня ни разу не срабатывали. Но я в 90% случаев торможу двигателем, хоть и на МКПП, — отметил zjenja.

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Вот что стало известно об этом ДТП. Водитель лишь недавно приобрел этот автомобиль, возможно, не хватило опыта управления: погодные и дорожные условия, задний привод BMW.

Как сообщила корреспонденту Onliner старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко, 18 января около 7:40 водитель автомобиля BMW двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Уманской в направлении улицы Щорса во второй полосе.

— При перестроении в первую полосу машину занесло, в результате чего водитель совершил наезд на отбойник, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП пострадала девушка-пассажир (2002 года рождения), которая находилась на переднем правом пассажирском сиденье. Она была доставлена в медучреждение.

Водитель был за рулем в трезвом состоянии.

В ГАИ напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия и другие факторы. На дороге лучше избегать резких маневров и проявлять осмотрительность, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других участников дорожного движения.