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Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом

19.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Формат «студии» — один из самых популярных сейчас на рынке недорогого жилья. Речь не только о новостройках. Все чаще под такие стандарты переделывается и уже существующее жилье. Как раз подобный объект рядом с железнодорожным вокзалом Вильнюса закончила студия Šarkauskai.

В процессе реконструкции от всех внутренних перегородок избавились, что позволило максимально увеличить площадь квартиры визуально. Функциональное зонирование при этом достигается с помощью других приемов. Например, вдоль одной из стен появилась ассиметричная конструкция, постепенно сужающаяся от входной двери к окнам на улицу. В ней авторы проекта разместили не только кухонное оборудование, бойлер или систему хранения вещей, но и ванную комнату.

Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом

Спальная зона при этом отделяется плотной ширмой-шторой. При необходимости она дает достаточную приватность, а в иных случаях раздвигается, кровать складывается в диван, что трансформирует пространство в просторную гостиную. Ее цветовое оформление предельно лаконично. Белые покрашенные поверхности и светлая древесина разбавлены лишь скромными цветными включениями от плитки терраццо, которой отделаны пол в ванной, подоконники и кухонная столешница.

Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом
Квартира дня. Лаконичная студия на 38 «квадратов» рядом с вильнюсским вокзалом

 
 
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Формат «студии» — один из самых популярных сейчас на рынке недорогого жилья. Речь не только о новостройках. Все чаще под такие стандарты переделывается и уже...
 
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