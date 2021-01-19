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«Проведут чемпионат между ОМОНом и спецназом»

19.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Проведут чемпионат между ОМОНом и спецназом»

  • 19.01.2021, 10:55
«Проведут чемпионат между ОМОНом и спецназом»

Белорусы в соцсетях радуются хоккейному поражению диктатора.

Несмотря на неоднозначное поведение Рене Фазеля во время визита в Минск и после него, Международная федерация хоккея сегодня окончательно решила не проводить чемпионат мира по хоккею 2021 в Минске по политическим причинам.

Белорусы обрадовались такой пусть маленькой, но страшно приятной победе. The Village Беларусь собрал всю эту радость и самые смешные шутки по теме из соцсетей.

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