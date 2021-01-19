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«Проведут чемпионат между ОМОНом и спецназом»
Источник материала: Хартия'97
«Проведут чемпионат между ОМОНом и спецназом»
Белорусы в соцсетях радуются хоккейному поражению диктатора.
Несмотря на неоднозначное поведение Рене Фазеля во время визита в Минск и после него, Международная федерация хоккея сегодня окончательно решила не проводить чемпионат мира по хоккею 2021 в Минске по политическим причинам.
Белорусы обрадовались такой пусть маленькой, но страшно приятной победе.
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