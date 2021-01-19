Источник материала: Хартия'97

Японские медики нашли неожиданный способ замедлять болезни, связанные со старением 1 19.01.2021, 10:28

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Обнаружено вещество, способное предотвратить артериосклероз и диабет.

Группа японских исследователей обнаружила вещество, способное удалять только стареющие клетки, которые могут вызывать связанные со старением заболевания, такие как артериосклероз и диабет.

Команда ученых из университетов Токио, Ниигата и Кусю опубликовала результаты своих исследований в журнале Science . Ожидается, что их открытие поможет лечить болезни, связанные со старением организма.

Когда клетки подвергаются стрессу, они превращаются в стареющие клетки. С возрастом они накапливаются в организме, провоцируя различные заболевания.

Исследования на пожилых мышах показали, что можно отсрочить развитие артериосклероза, диабета и заболевания почек, удалив стареющие клетки из организма с помощью специального метода. Но до сих пор не было известно ни об одном лекарстве, которое могло бы сделать это.

Ученые искали ген, необходимый для выживания стареющей клетки, и определили глутаминазу 1 — GLS1 — как ген, связанный с метаболизмом глутамина. Они заметили, что внутренняя часть этой клетки подкислена из-за аномалии клеточных органелл, из-за чего GLS1 нужно активно бороться с этим, чтобы выжить. Если же ввести в организм глутаминазу 1 с ингибитором (вещество, замедляющее или останавливающее ход химических реакций), то стареющие клетки в организме отмирают.

Таким образом было подтверждено улучшение функций почек, легких и печени. Улучшения также наблюдались у мышей с артериосклерозом или диабетом.

Ожидается, что ингибитор будет иметь аналогичные эффекты на человеческий организм, поскольку было установлено, что GLS1 в организме человека также становится более активным с возрастом. Более того, ингибитор GLS1 уже использовался в клинических испытаниях в качестве кандидата для лечения рака.

В ближайшие 5−10 лет команда планирует продолжить свои исследования и перевести их на практику — они уверены, что таким образом можно будет лечить деменцию и другие болезни, связанные со старением человека.

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