﻿ Японские медики нашли неожиданный способ замедлять болезни, связанные со старением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Японские медики нашли неожиданный способ замедлять болезни, связанные со старением

19.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Японские медики нашли неожиданный способ замедлять болезни, связанные со старением

1
  • 19.01.2021, 10:28
  • 1,346
Японские медики нашли неожиданный способ замедлять болезни, связанные со старением

Обнаружено вещество, способное предотвратить артериосклероз и диабет.

Группа японских исследователей обнаружила вещество, способное удалять только стареющие клетки, которые могут вызывать связанные со старением заболевания, такие как артериосклероз и диабет.

Команда ученых из университетов Токио, Ниигата и Кусю опубликовала результаты своих исследований в журнале Science. Ожидается, что их открытие поможет лечить болезни, связанные со старением организма.

Когда клетки подвергаются стрессу, они превращаются в стареющие клетки. С возрастом они накапливаются в организме, провоцируя различные заболевания.

Исследования на пожилых мышах показали, что можно отсрочить развитие артериосклероза, диабета и заболевания почек, удалив стареющие клетки из организма с помощью специального метода. Но до сих пор не было известно ни об одном лекарстве, которое могло бы сделать это.

Ученые искали ген, необходимый для выживания стареющей клетки, и определили глутаминазу 1 — GLS1 — как ген, связанный с метаболизмом глутамина. Они заметили, что внутренняя часть этой клетки подкислена из-за аномалии клеточных органелл, из-за чего GLS1 нужно активно бороться с этим, чтобы выжить. Если же ввести в организм глутаминазу 1 с ингибитором (вещество, замедляющее или останавливающее ход химических реакций), то стареющие клетки в организме отмирают.

Таким образом было подтверждено улучшение функций почек, легких и печени. Улучшения также наблюдались у мышей с артериосклерозом или диабетом.

Ожидается, что ингибитор будет иметь аналогичные эффекты на человеческий организм, поскольку было установлено, что GLS1 в организме человека также становится более активным с возрастом. Более того, ингибитор GLS1 уже использовался в клинических испытаниях в качестве кандидата для лечения рака.

В ближайшие 5−10 лет команда планирует продолжить свои исследования и перевести их на практику — они уверены, что таким образом можно будет лечить деменцию и другие болезни, связанные со старением человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнаружено вещество, способное предотвратить артериосклероз и диабет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сьвятлана Ціханоўская папрасіла АБСЭ спрыяць яе бясьпечнаму вяртаньню ў Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by