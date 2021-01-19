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Брошенный Бен Аффлек отправил копию возлюбленной в мусорный бак

19.01.2021 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудские актеры Бен Аффлек и Ана де Армас расстались: об этом свидетельствует взаимная отписка в Instagram, слова друзей и картонная копия актрисы в мусорном баке возле дома экс-бойфренда. 

© AP / Jordan Strauss
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Напомним, что звезды встретились на съемочной площадке фильма "Глубокая вода" и объявили себя парой в начале пандемии 2020 года. Весь локдаун и самоизоляцию они провели вместе: де Армас познакомилась с детьми Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер, а фанаты не переставали умиляться снимкам пары от папарацци. Все были уверены, что пройдя проверку карантином, знаменитости поженятся. Но вышло совсем иначе.

Как сообщили близкие друзья знаменитостей, 48-летний Аффлек и 32-летняя де Армас окончательно расстались перед Новым годом. Важной деталью стало то, что разрыв между знаменитостями произошел по телефону.

"Бен больше не с Аной. Она порвала с ним, так как их отношения были непростыми. Она не хочет жить в Лос-Анджелесе, а он может находиться только здесь из-за своих детей", – отметил источник.

И хотя многие настаивают на том, что пара попыталась сохранить приятельские отношения, это не помешало Аффлеку выбросить картонную копию экс-возлюбленной, подаренную ему собственными детьми.

 
 
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Любимая "карантинная" пара 2020 года больше не вместе. По словам источников, актриса Ана де Армас порвала с бойфрендом по телефону еще до Нового года.
 
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