Белорусский рубль укрепился к доллару на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 19 января 2021 года евро продолжил дорожать.

Так, доллар подешевел на 0,1 копейки до 2,553 рубля. Объём торгов на данный момент $4,5млн.

Евро подорожал на 0,16 копейки до 3,0861 рубля, при объеме торгов в 1,9млн. евро.

Российский рубль подорожал на 0,55 копейки до 3,4583 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 83млн. российских рублей.