Тихановская пообещала провести новые выборы за 45 дней и попросила помощи ОБСЕ для этого













"Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - подчеркнула Тихановская.





По ее словам, БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.





Тихановская также предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси.





"ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима Лукашенко", - отметили в пресс-службе экс-кандидата.





Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.





Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.