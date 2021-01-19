В прорубь с головой: православные белорусы отмечают Крещение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси верующие встретили Крещение. В праздничную ночь температура в Минске опустилась почти до минус 20 градусов. Но даже в такую стужу желающие окунуться пришли к купелям. Места для этого оборудовали на спасательных станциях. Где было интереснее всего, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

В Минске к крещенским традициям в этот раз подошли творчески. На одной из спасательных станций организовали баню с вениками и фотозону с подсветкой. А всех желающих угощали солдатской кашей – в общем, сделали все, чтобы «зацепить» новичков.

Жительница Минска Янина Орловская окунулась впервые в жизни. «Просто кайф, я думала будет холоднее, но ничего страшного. Просто как прохладненькая водичка», –поделилась впечатлениями женщина.

На градуснике минус 18 градусов, но опытных купальщиков этим не испугаешь. Наоборот, надеялись, что термометры перешагнут порог в 20 градусов. «Вода сегодня теплая, на улице мороз, поэтому очень легко. Холода не чувствуется. Я уже длительное время окунаюсь – 10 лет», – рассказал другой житель Минска Владимир Евдокимов.

Чеканка 1870 год – самовар на два крана в прекрасном состоянии, его вместительность составляет 60 литров. Из такого раритета в Крещение предлагали попробовать особый чайный напиток. Состоит он, конечно же, из трав, рассказала продавец Ирина Федорова. «Иван-чай, мелисса, мята, шиповник, для сладости мы туда добавляем изюм», – объяснила женщина.

Чай витаминный, что в этом году особенно актуально. Противоковидные меры тоже приняли: врачи и спасатели следили и за соблюдением дистанции, и за безопасностью. А для переодевания подготовили специальные отапливаемые палатки.

Крещенские купания накануне только стартовали. Желающие смогут сделать это до 20 января. За три дня только на одной станции окунаться в Минске приходят более 10 тысяч человек.