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Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды

19.01.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Награды за высокие достижения на международной арене в 2020 году вручили ведущим спортсменам и тренерам Гродненской области. В их копилку поощрения не только от местной власти, но и от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды

В списке лучших – 25 человек. Это обладатели медалей различного достоинства на Кубках мира, чемпионатах и первенствах Европы. Представители Принеманья особенно отличились в единоборствах: в греко-римской и вольной борьбе в прошлом году сразу было несколько наград. Высокие результаты показали также в хоккее на траве, академической гребле и волейболе. И это несмотря на то, что 2020 год по-настоящему проверял спортсменов на прочность. И только действительно сильные духом смогли выдержать этот экзамен достойно. Сейчас для атлетов главная задача – завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды

Александр Гуштын, серебряный призер индивидуального Кубка мира по вольной борьбе:  
Здесь, можно сказать, одни из лучших спортсменов разных уровней. И для меня это престижно находиться здесь. Гродненская область одна из самых таких областей, которая дает максимальную поддержку для развития спорта, и спортсменам дают поддержку материальную.  

Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:  
Не стоит забывать, что 2021 год – это знаковый год. Мы в преддверии основных, наверное, стартов последних уже не четырех, а пяти лет – это Олимпийские игры в Токио. И здесь повод тоже выяснить, какие, может быть, есть проблемы в подготовке, сказать теплые слова напутствия, сказать, что мы верим в наших спортсменов.  

Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды

Внимание спорту в регионе намерены уделять и дальше. На этот год запланировано возведение нескольких спортивных объектов, в том числе в самом Гродно ведется предпроектная работа по строительству центра игровых видов спорта, совместно с Минспортом обсуждается программа возведения бассейнов в районах.  

Люди в материале: Александр Гуштын, Владимир Караник, Александр Лукашенко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Награды за высокие достижения на международной арене в 2020 году вручили ведущим спортсменам и тренерам Гродненской области. В их копилку...
 
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