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Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Награды за высокие достижения на международной арене в 2020 году вручили ведущим спортсменам и тренерам Гродненской области. В их копилку поощрения не только от местной власти, но и от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке лучших – 25 человек. Это обладатели медалей различного достоинства на Кубках мира, чемпионатах и первенствах Европы. Представители Принеманья особенно отличились в единоборствах: в греко-римской и вольной борьбе в прошлом году сразу было несколько наград. Высокие результаты показали также в хоккее на траве, академической гребле и волейболе. И это несмотря на то, что 2020 год по-настоящему проверял спортсменов на прочность. И только действительно сильные духом смогли выдержать этот экзамен достойно. Сейчас для атлетов главная задача – завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.
Александр Гуштын, серебряный призер индивидуального Кубка мира по вольной борьбе:
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Внимание спорту в регионе намерены уделять и дальше. На этот год запланировано возведение нескольких спортивных объектов, в том числе в самом Гродно ведется предпроектная работа по строительству центра игровых видов спорта, совместно с Минспортом обсуждается программа возведения бассейнов в районах.
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Здесь дают максимальную поддержку для развития спорта. Лучшим спортсменам и тренерам Гродненской области вручили награды
Новости Беларуси. Награды за высокие достижения на международной арене в 2020 году вручили ведущим спортсменам и тренерам Гродненской области. В их копилку...
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