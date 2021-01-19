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В Круглянском районе Renault вылетел в кювет - пострадал пассажир
Источник материала: Tut.by
Пассажир легковушки получил травмы в аварии, которая произошла вечером 18 января в Круглянском районе,
Предварительно установлено, что на 34-м километре трассы Толочин — Круглое — Вишов 23-летний водитель Renault Logan не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет.
В ДТП травмы различной степени тяжести получил ехавший на заднем сиденье 23-летний пассажир легковушки. В ГАИ отметили, что ремнем безопасности парень пристегнут не был.
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Авария произошла вечером 18 января на выезде из деревни Комсеничи.
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