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Какие курсы валют установили обменники 19 января
Источник материала: Tut.by
Доллар дорожает на торгах 19 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снизился на 0,04% — до 2,5529 рубля, евро вырос на 0,06% — до 3,0862 рубля, а российский рубль укрепился на 0,16% — до 3,4583 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.15.
Итоги торгов на 13.00: доллар подорожал на 0,44% — до 2,554 рубля, евро вырос на 0,1% — до 3,0845 рубля, а российский рубль упал на 0,31% — до 3,4528 рубля за 100 российских рублей.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,557 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,552 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,09 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 3,085 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
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