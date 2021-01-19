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Реакция на слова Баскова: «Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок»
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Председатель Федерации хоккея Беларуси прокомментировал перенос ЧМ по хоккею из Минска, обратившись к представителям фонда солидарности спортсменов и назвав их предателями. Байнет отреагировал.
«Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», –
Байнет отреагировал. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки
«О как, про детей даже вспомнил. Не переживайте вы так, ощущение праздника у многих белорусов забрали намного раньше».
«По-моему, данный господин не там ищет первопричину отмены чемпионата у нас в стране».
«Перепутана причина со следствием...»
«А своей персональной вины за перенос ЧМ гражданин Басков не чувствует!?»
«Как все пафосно и голословно».
«Про детей вспомнил. Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок, не думал об этом, когда приехал в ту ночь на площадь Перемен? И белорусы отняли эту игрушку персонально у того, кто устраивает турниры за счет налогоплательщиков, летает на вертолете по пустякам и всячески самоутверждается перед такими как вы, Дмитрий».
«Апелляцию можете направить в белорусский суд».
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Председатель Федерации хоккея Беларуси прокомментировал перенос ЧМ по хоккею из Минска, обратившись к представителям фонда солидарности спортсменов и назвав их...
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