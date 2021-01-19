«От Беларуси до Гонконга». Дуров рассказал, как телеграм блокирует призывы к насилию в странах, где борются за права человека

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказали вам, что к Apple подали иск с требованием удалить телеграм из App Store. Это сделала некоммерческая организация Coalition for a Safer Web, потому что, по ее мнению, мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.

Однако, Павел Дуров, основатель телеграма, заявил , что только за последнюю неделю модераторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США. Хотя, как отметил Дуров, пользователи из Штатов составляют всего 2% аудитории мессенджера.

«Телеграм приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения по всему миру полагаются на телеграм, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда».

Он также рассказал, что с начала января модераторы мессенджера стали получать всё больше сообщений об активности, связанной с США, и «действовали решительно», чтобы пресечь каналы, пропагандирующие насилие.

По словам Дурова, на прошлой неделе в мессенджере заблокировали сотни публичных призывов, которые потенциально могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Эта работа продолжается. В заключение Дуров поблагодарил пользователей, которые сообщали о каналах, «перешедших черту».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»