﻿ «От Беларуси до Гонконга». Дуров рассказал, как телеграм блокирует призывы к насилию в странах, где борются за права человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«От Беларуси до Гонконга». Дуров рассказал, как телеграм блокирует призывы к насилию в странах, где борются за права человека

19.01.2021 11:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера мы рассказали вам, что к Apple подали иск с требованием удалить телеграм из App Store. Это сделала некоммерческая организация Coalition for a Safer Web, потому что, по ее мнению, мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.

Однако, Павел Дуров, основатель телеграма, заявил, что только за последнюю неделю модераторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США. Хотя, как отметил Дуров, пользователи из Штатов составляют всего 2% аудитории мессенджера. 

«Телеграм приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию. В течение последних семи лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения по всему миру полагаются на телеграм, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда».

Он также рассказал, что с начала января модераторы мессенджера стали получать всё больше сообщений об активности, связанной с США, и «действовали решительно», чтобы пресечь каналы, пропагандирующие насилие.

По словам Дурова, на прошлой неделе в мессенджере заблокировали сотни публичных призывов, которые потенциально могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Эта работа продолжается. В заключение Дуров поблагодарил пользователей, которые сообщали о каналах, «перешедших черту».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы рассказали вам, что к Apple подали иск с требованием удалить телеграм из App Store. Это сделала некоммерческая организация Coalition for a Safer Web, потому что, по ее мнению,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Rockstar запатентовала технологию поведения NPC. Вероятно, для GTA 6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by