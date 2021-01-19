Александр Лукашенко о белорусских спасателях: эту службу выбирают самые мужественные, отважные люди

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Новости Беларуси. Для них не существует чужой беды, и, чтобы выполнить долг, они часто рискуют собственной жизнью. У белорусских спасателей профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление действующим сотрудникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям направил Президент Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эту службу выбирают самые мужественные, отважные и самоотверженные люди. Вы всегда там, где опасно. Цель и смысл вашей работы – спасенные человеческие жизни, результат – уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности. Белорусские спасатели, приходя на помощь по первому зову, проявляя смелость и героизм при исполнении служебного долга, достойно продолжают дело многих поколений своих предшественников.





Особую признательность Президент выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям и заложившим основы его дальнейшего развития. Глава государства поблагодарил спасателей за службу, пожелал новых успехов во имя мира и безопасности нашей родной Беларуси.