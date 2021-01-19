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Александр Лукашенко о белорусских спасателях: эту службу выбирают самые мужественные, отважные люди
19.01.2021 12:03 — Разное |
Новости Беларуси. Для них не существует чужой беды, и, чтобы выполнить долг, они часто рискуют собственной жизнью. У белорусских спасателей профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особую признательность Президент выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям и заложившим основы его дальнейшего развития. Глава государства поблагодарил спасателей за службу, пожелал новых успехов во имя мира и безопасности нашей родной Беларуси.
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Новости Беларуси. Для них не существует чужой беды, и, чтобы выполнить долг, они часто рискуют собственной жизнью. У белорусских спасателей профессиональный...
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