Первую госкорпорацию планируют создать в сельхозмашиностроении

Госкорпорация будет пилотной. В нее планируется включить 30 предприятий. Их суммарная годовая выручка превышает 3 млрд рублей. Червяков рассчитывает, что корпорация станет значимым игроком на мировом рынке, сообщаетКакие именно предприятия войдут в нее, пока не говорится.