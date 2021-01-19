ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первую госкорпорацию планируют создать в сельхозмашиностроении

19.01.2021 12:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси планирует создать первую государственную корпорацию в сельскохозяйственном машиностроении. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков сегодня.





Госкорпорация будет пилотной. В нее планируется включить 30 предприятий. Их суммарная годовая выручка превышает 3 млрд рублей. Червяков рассчитывает, что корпорация станет значимым игроком на мировом рынке, сообщает БелТА. Какие именно предприятия войдут в нее, пока не говорится.

Напомним, программой деятельности правительства на пятилетку предусмотрено создание семи госкорпорация в промышленности.

«Это позволит объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы финансового оздоровления, повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими», — уверен министр.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси планирует создать первую государственную корпорацию в сельскохозяйственном машиностроении. Об этом сообщил министр экономики Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси высказались о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by