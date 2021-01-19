«Меня задержали по беспределу»: гомельский правозащитник Судаленко оставил письмо

О задержании Судаленко стало известно днем 18 января, но основания известны не были. Как выяснилось, это уголовное дело по ст. 342 УК о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Задержан правозащитник был утром по дороге на работу, однако адвокат смог попасть к нему в Следственный комитет только в 17.30. На допросе в СК Судаленко стало плохо из-за поднявшегося давления, ему вызывали скорую.





Судаленко остается под стражей, супруга смогла передать ему теплые вещи, продукты и предметы гигиены. На 19 января в СК вызваны на допрос свидетели по уголовному делу. Об этом сообщает spring96.org.





Как оказалось, Леонид Судаленко оставил письмо на случай своего ареста. Его опубликовала «Гомельская Весна«.





Из письма следует, что дело Леонида Судаленко аналогично делу Андрея Александрова и Ирины Злобиной, задержанных в Минске за оплату штрафов протестующим, или же связано с ним, то есть его обвиняют в финансировании протестов. Он отмечает, что сразу при сообщении МВД о деле Александрова понял, что по этому делу будет проходить и он сам, так как замглавы МВД говорил об обыске в незарегистрированной общественной организации из-за финансирования протестов, а обыск в этот период проходил только в гомельской «Весне».





«Начиная с августа прошлого года я также оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам протестных акций. Будучи специалистом в области права, я нисколько не сомневался в правомерности такой помощи тогда и не сомневаюсь сегодня и вот почему», — пишет Судаленко.





Часть 2 статьи 342 УК, по которой его подозревают, звучит: «Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления, — наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет». Судаленко объясняет, что состав преступления тут может быть только при непосредственном предоставлении финансирования или обеспечения с целью оплаты подготовки, вербовки, обучения и т.п. лиц для участия в групповых действиях — которые квалифицируются частью 1 этой же статьи. Однако он осуществлял оплату штрафов людям, которые за свои действия были привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях — а это исключает наличие в их действиях не было состава уголовного преступления. То есть задержание его за оплату штрафов «административщикам» как за финансирование «уголовщиков» по ст. 342 абсурдно: состава преступления в его действиях нет.

Во-вторых, отмечает Судаленко, ч. 2 ст. 342 подразумевает деятельность, направленную на подготовку нарушения порядка — финансирование, обучение, обещание вознаграждения и т.д. Тогда как он никогда не склонял других лиц совершать правонарушения, обещая им возместить штрафы, а лишь оказывал материальную помощь тем, кто уже совершил правонарушение и был наказан штрафом либо арестом. То есть считать это финансированием деятельности невозможно, уверен Судаленко.





В третьих, правозащитник утверждает о незаконности применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. По закону ее можно применять только к подозреваемым по уголовным делам, статьи которых предусматривают свыше 2 лет лишения свободы. А ч. 2 ст. 342 УК допускает лишь до двух лет. Заключение под стражу может быть применено в таких случаях только к лицам, чья личность не установлена или кто не имеет постоянного места жительства в Беларуси. К Судаленко это не относится.





«Арестовали меня по беспределу, думаю, так и выпустят!» — заявил Леонид Судаленко в своем письме.