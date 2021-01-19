В условиях правового дефолта смешно звучит: Власти Беларуси обещают бизнесу смягчение уголовной ответственности









Ожидается, что это будет одной из тем для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.





Еще одно обещание властей — обязательство не увеличивать налоги для инвесторов в течение пяти лет по инвестдоговору.





Другая опция — гарантия выкупа части продукции на новых производствах. Плюс планируется увеличить инвествычеты на некоторых территориях. Скорее всего, имеются в виду свободные экономические зоны.





Ранее белорусские власти также создали льготную зону в Оршанском районе. Затем внутри этого офшора была создана еще одна более льготная юрисдикция.