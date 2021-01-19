|
В условиях правового дефолта смешно звучит: Власти Беларуси обещают бизнесу смягчение уголовной ответственности
Источник материала: Партизан
Министр экономики Александр Червяков заявил, что в Беларуси планируют изменить принципы привлечения бизнеса к ответственности: как уголовной, так и административной. Как передает
Ожидается, что это будет одной из тем для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.
Еще одно обещание властей — обязательство не увеличивать налоги для инвесторов в течение пяти лет по инвестдоговору.
Другая опция — гарантия выкупа части продукции на новых производствах. Плюс планируется увеличить инвествычеты на некоторых территориях. Скорее всего, имеются в виду свободные экономические зоны.
Ранее белорусские власти также создали льготную зону в Оршанском районе. Затем внутри этого офшора была создана еще одна более льготная юрисдикция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях правового дефолта смешно звучит: Власти Беларуси обещают бизнесу смягчение уголовной ответственности
Министр экономики Александр Червяков заявил, что в Беларуси планируют изменить принципы привлечения бизнеса к ответственности: как уголовной, так и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)