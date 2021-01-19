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Шрайбман - о разобщенности оппозиции: Люди ориентируются на персон

19.01.2021 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У современной белорусской оппозиции много имен и сразу несколько структур. Подобная ситуация говорит о разобщенности? Или это продуманная игра, за кулисами которой скрывается сплоченность, просто под разными лицами? Политолог и журналист Артем Шрайбман считает, что перед нами разобщенность:



Это не вопрос того, что они конкурируют между собой. У них разное видение ситуации — соответственно, они не могут находиться под одной крышей и в результате создали раздельные структуры. То есть о каких-то вещах они договориться не смогли. Но до сих пор им можно поставить в заслугу то, что, несмотря на обилие структур, они смогли сохранить абсолютно идентичную повестку и не поссориться между собой. Структур много, а публичных ссор между ними нет. И они нигде не уступают в принципиальных моментах власти. Хотя власть хотела бы, чтобы часть оппозиции заняла более мягкую позицию. Поэтому такая разобщенность пока не проявляется в чем-то проблематичном для оппозиции.

Но расхождение позиций наш собеседник все же называет вероятным сценарием, потому что по мере отдаления от веры в победу появляется больше поводов начать ссориться, искать виноватых и отделяться, так как вместе ничего не получилось. И у нас в Беларуси, напоминает эксперт, подобные истории были много раз:

Я удивлюсь, если оппозиции удастся этого избежать. И сейчас от них зависит, насколько они будут продолжать ставить в приоритет общую повестку и общие цели и гасить свои личные амбиции.

Артем Шрайбман также разделяет мнение, что людям по большей части не понятна разветвленная структура современной оппозиции. Но многие и не хотели бы в этом разбираться: неинтересно погружаться в вопрос, почему создано столько структур, и люди в основном ориентируются на персон. Другое дело, что эти структуры пока ничего и не контролируют: они существуют в изгнании и в значительной степени в виртуальном мире.
 
 
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У современной белорусской оппозиции много имен и сразу несколько структур. Подобная ситуация говорит о разобщенности? Или это продуманная игра, за кулисами...
 
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