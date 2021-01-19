"Убийство Шеремета будет раскрыто" Игорь Макар дал показания в Киеве

Свабода он заявил, что у него достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы. В интервью радиоон заявил, что у него достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы.









- Игорь, вы передали брюссельскому изданию EUObserver для расследования запись разговора 2012 года с участием кого-то, чей голос напоминает голос тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.





В записи ведется разговор о ликвидации за границей Олега Алкаева, Владимира Бородача, Вячеслава Дудкина и Павла Шеремета. И наш сегодняшний разговор будет связан с именем Павла Шеремета, так как вы только что вернулись из Киева, где давали показания по этому делу. Что произошло?





- 16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета.





По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях. Можно было это сделать и в Вильнюсе, но лучше в Украине.





Я проконсультировался со своей командой и потом заявил о согласии лететь в Украину. Мне приходило много писем от людей, которые просили не лететь, так как это может быть опасно, но я решил все же лететь.





Когда я прилетел в Украину, меня встретили спецслужбы. Мне была обеспечена охрана 24 часа в сутки. Я увидел профессионализм в работе украинских спецслужб.





Мы провели в Национальной полиции следственные действия и другие мероприятия, после которых украинская сторона сообщила мне, что у них нет оснований мне не доверять.





По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношения белорусские спецслужбы.





Я дал украинской стороне намного больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям угрожала бы опасность. Поговорив с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их корректности и профессионализме.





Мы договорились, и я пообещал, что не оглашу свои показания, так как это может повлиять на следствие. Уже идут суды по этому уголовному делу, и очень важно, чтобы эта информация никуда не попала.





- Версия об участии белорусских спецслужб была с самого начала, но это не была основная версия в расследовании украинских спецслужб. Думаете ли вы, что теперь расследование будет идти по этому направлению как по основному?





- Я думаю, что расследование дела коренным образом изменится в результате всего этого, и оно будет доведено до конца уже Генеральной прокуратурой Украины. Я убежден, что это преступление будет раскрыто.





Я убежден, что независимо от того, кто сейчас задержан и кого подозревают, следствие доведет дело до конца и выяснит, кто конкретно совершил убийство и кто непосредственный заказчик этого громкого убийства.





Что касается причин убийства Павла Шеремета, по моему мнению, на 60% это связано с делами пропавших. Павел также плотно занимался и расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году.





По моему личному мнению, после сопоставления ряда фактов и после разговора с украинскими следователями, можно говорить и о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе и могло стать причиной его ликвидации. И это было сделано как демонстративное убийство.





Мои источники в Беларуси сообщили мне, что публикация аудиозаписи вызвала огромный резонанс в КГБ. Все на взводе, ждут каких-то комментариев, один за другим следят, все чего-то боятся. В безопасности ли я? Я иду на осознанный риск, и я не отступлю и буду идти вперед ради белорусского народа. И думаю, что добьюсь того, к чему стремлюсь.





Основатель "Белоруского партизана" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.





В декабре 2019 года полиция впервые назвала имена подозреваемых в деле: сержант Сил специальных операций Андрей Антоненко (Riffmaster), военный медик Яна Дугар и волонтерка Юлия Кузьменко. Они заявляют, что не имеют отношения к убийству. 4 сентября 2020 года суд начал рассмотрение дела.





4 января 2021 года брюссельское издание EUObserver опубликовало запись разговора 2012 года с участием лица, чей голос напоминает голос тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева. В разговоре речь шла о подготовке ликвидации оппонентов белорусской власти.





Во время беседы с двумя собеседниками обсуждается операция по ликвидации Олега Алкаева (бывшего начальника СИЗО № 1, "Володарки" в Минске), Владимира Бородача (бывшего командира бригады спецназа), Вячеслава Дудкина (бывшего исполняющего обязанности начальника отдела борьбы с коррупцией) и журналиста Павла Шеремета (который в то время жил в Москве).





Согласно записи, Александр Лукашенко якобы выделил свыше 1,5 млн долларов на операции такого рода.





Специалисты НАТО, работавшие в Беларуси и знакомые с Зайцевым, подтвердили брюссельскому изданию схожесть голоса Зайцева с голосом на аудио.





С 2013 года бывший глава КГБ Зайцев возглавляет частную компанию — провайдера теле- и интернет-услуг «Космос ТВ».