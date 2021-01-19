Треш в Бресте: 33-летний мужчина ранил ножом в шею школьницу и избил учащуюся колледжа

Вечером 16 января на автозаправке в Бресте к наряду Департамента охраны МВД подбежала 18-летняя девушка и сообщила о нападении. Она рассказала, что на Варшавском шоссе неизвестный закрыл ей ладонью рот и начал избивать. В какой-то момент девушке удалось оттолкнуть обидчика и убежать, сообщает МВД.





Милиционеры тут же отправились на место и, обследовав прилегающую территорию, по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста , который прятался за инсталляцией возле дороги. В последующем выяснилось, что мужчина причастен к еще одному нападению.

Незадолго до инцидента с учащейся колледжа на улице Сальникова он ранил ножом в шею 16-летнюю девочку и отобрал у нее сумку с косметикой. Врачи оказали медицинскую помощь раненой и госпитализировали ее. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.





Возбуждены уголовные дела за разбой и хулиганство. Мужчина находится в ИВС. Известно, что в момент совершения преступлений он был пьян. Он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.



