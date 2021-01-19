|
Кулак солидарности: белорусы по всей стране поддержали бастующих шахтеров
Источник материала: Хартия'97
Кулак солидарности: белорусы по всей стране поддержали бастующих шахтеров
Дело о забастовке на ОАО «Беларуськалий» рассматривает Верховный суд.
В социальных сетях беларусы выкладывают фото #кулаксолидарности - в поддержку шахтеров и бастующих, сообщает телеграм-канал
Тем временем в Верховном суде рассматривается жалоба на решение о признании забастовки незаконной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело о забастовке на ОАО «Беларуськалий» рассматривает Верховный суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)