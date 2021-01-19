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Кулак солидарности: белорусы по всей стране поддержали бастующих шахтеров

19.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кулак солидарности: белорусы по всей стране поддержали бастующих шахтеров

  • 19.01.2021, 12:21
Кулак солидарности: белорусы по всей стране поддержали бастующих шахтеров

Дело о забастовке на ОАО «Беларуськалий» рассматривает Верховный суд.

В социальных сетях беларусы выкладывают фото #кулаксолидарности - в поддержку шахтеров и бастующих, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Тем временем в Верховном суде рассматривается жалоба на решение о признании забастовки незаконной.









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Дело о забастовке на ОАО «Беларуськалий» рассматривает Верховный суд.
 
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