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Белорусских врачей начали прививать опасной российской вакциной «Спутник V»

19.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусских врачей начали прививать опасной российской вакциной «Спутник V»

  • 19.01.2021, 11:57
Белорусских врачей начали прививать опасной российской вакциной «Спутник V»
Фото: ТАСС

Всего планируется вакцинировать около 20 тысяч. медработников.

С сегодняшнего дня начинается вакцинация от COVID-19 в Беларуси, сообщает «Белсат».

Первыми российской вакциной «Спутник V» привьют медработников, находящихся в зоне риска.

Это 2 285 медработников Минска, 3 460 Брестского региона, 3 260-Витебского, 4 365 Гомельского, 1 735 Гродненского, 1 610 Могилевского и 2 485 Минской области. Около 800 доз предназначены для медработников республиканских учреждений.

Всего планируется привить около 20 000 медработников.

Ранее сообщалось, что вакцинация для всех желающих (тех, кто не входит в зоны риска, не работает соцработником, педагогом), может начаться в апреле.

Напомним, что независимые эксперты не раз предупреждали об опасности российской вакцины «Спутник V», которая не прошла третьего этапа тестирования, установленного международными нормами.

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Теги: Минск
 
 
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Всего планируется вакцинировать около 20 тысяч. медработников.
 
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