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Задержана помощница Леонида Судаленко – с допроса ГУБОПиКа отправлена в изолятор

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщает соратник правозащитника Андрей Стрижак: Мария Тарасенко задержана в Гомеле.

Задержана помощница Леонида Судаленко – с допроса ГУБОПиКа отправлена в изолятор

– Вчера поздно вечером в доме Марии Тарасенко прошел обыск, после чего ее забрали на допрос в ГУБОПиК, откуда она уже не вышла, – пишет сооснователь фонда BYSOL. – Супруг Марии попытался передать теплые вещи в ИВС, где находится Мария, но сотрудники изолятора отказали ему в такой возможности. По его словам, в отношении Марии проводятся следственные мероприятия.

Мария – одна из немногих «нетунеядцев», которая доказывала незаконность Декрета №3 как национальном, так и международном уровнях. Леонид также по-прежнему находится в ИВС.

Напомним, Леонид Судаленко также был задержан в Гомеле накануне. На случай ареста известный правозащитник оставил письмо, в котором описал личное видение ситуации, связанной с обысками и своим задержанием.

 
Теги: Гомель
 
 
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Об этом сообщает соратник правозащитника Андрей Стрижак.
 
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