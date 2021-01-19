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Задержана помощница Леонида Судаленко – с допроса ГУБОПиКа отправлена в изолятор
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщает соратник правозащитника Андрей Стрижак: Мария Тарасенко задержана в Гомеле.
– Вчера поздно вечером в доме Марии Тарасенко прошел обыск, после чего ее забрали на допрос в ГУБОПиК, откуда она уже не вышла, –
Мария – одна из немногих «нетунеядцев», которая
Напомним, Леонид Судаленко также был задержан в Гомеле накануне. На случай ареста известный правозащитник оставил письмо, в котором
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Об этом сообщает соратник правозащитника Андрей Стрижак.
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